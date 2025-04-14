– Бажання потрапити в єврокубки є, грати в європейських турнірах. Але ми розуміємо, що все це залежить від результату. Відповідно, потрібно рухатися від гри до гри.

"Я намагався накласти на себе руки": зірка Карпат поділився деталями складного періоду життя

– Керівництво обережно коментує перспективу грати в єврокубках уже наступного сезону, тобто пробитися туди зараз. А між гравцями обговорюється цей момент?

– Звичайно, всі хочуть у своїй кар'єрі досягти якнайкращого. Напевно важко собі уявити якогось футболіста, який би не задумувався над такою можливістю: потрапити туди, вище. Ми розуміємо, що все це залежить від результатів – наших і результатів суперників. Основне – це викладатися на кожному матчі, досягати найкращих результатів, а в кінцевому результаті ми побачимо, де ми опинимося.

– Ти переходив в команду Карпати, новачок української Прем'єр-ліги, які серйозних задач на той момент не ставили. Можеш порівняти свої відчуття, коли ти приходив в команду, і ось зараз, коли ми з тобою вже говоримо про твої бомбардирські досягнення і про команду, яка може потрапити в єврокубки?

– Якщо на початку мого приїзду в команду, то я б сказав, що команда була ще сирою. Вона вийшла з нижчої ліги, потрапила в вищу лігу. Відповідно, цілі на початку були одними, але, як я вже згадував раніше, ми змогли синхронізувати свої дії, досягти певного балансу і, відповідно, наші цілі почали зростати. Цілі кожного з нас.

Також фани нас неодноразово підтримують, вони їздять з нами. Ми хочемо їм подарувати радість перемог. І ми також шукаємо ці перемоги від гри до гри, – сказав Бруніньйо в ефірі YouTube-каналу Футбол 360.

Варто зазначити, що наразі Карпати посідають шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 33 бали. До топ-4 львів'янам бракує дев'яти очок.

Інгулець – Карпати: анонс матчу УПЛ