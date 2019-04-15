Команда академії ФФУ стала переможцем першого всеукраїнського дитячого турніру BELANOV CUP-2019

Минулими вихідними урочисто стартував спільний проект Федерації футболу України та володаря "Золотого м’яча" Ігоря Бєланова – Всеукраїнський дитячий футбольний турнір BELANOV CUP-2019.

Змагання розпочалися церемонією відкриття, яка старувала у конференц-залі Будинку футболу. Представники ФФУ та Ігор Іванович побажали удачі всім 16-ти командам-учасницям BELANOV CUP-2019, які представляли Київ, Одесу, Хмельницький, Харків, Суми, Чернігів, Бровари, Вишгород, Фастів та Могилів-Подільський. Також футболісти 2010 року народження мали змогу побачити, за що боротимуться, – кубки та спортивну екіпіровку з автографом володаря "Золотого м’яча".

Уже об 11.00 розпочалася групова стадія турніру, за підсумками якої до плей-офф пробилися вісім команд. На розвиток подій на полях НТК ім. В. Баннікова бурхливо реагували тренери, глядачі та батьки юних гравців. Паралельно кожен охочий міг сфотографуватися із "Золотим м’ячем" Ігоря Бєланова, а також поспілкуватися з легендою українського футболу.

Уже після обіду розпочалися вирішальні матчі BELANOV CUP-2019. У поєдинку за третє місце хмельницький "Новатор" упевнено обіграв броварську "Броварію", а у вирішальній зустрічі гравці академії ФФУ здолали "Дністер" із Могилева-Подільського.

У паузах між роздаванням автографів за іграми майбутніх футбольних зірок уважно спостерігали легенди світового футболу Олег Блохін, Анатолій Дем’яненко та Ігор Бєланов. Після завершення всіх матчів турніру вони взяли участь у церемонії нагородження разом із першим віце-президентом ФФУ Вадимом Костюченком, представниками Фонду імені Ігоря Бєланова та Фонду розвитку футболу України.

"Я хочу подякувати Федерації футболу України за виявлену до мене повагу та можливість проведення турніру. Я був дуже вражений грою дітей та тим, які голи вони можуть забивати. Із таким рівнем азарту та підготовки ви можете стати найкращими. Я виставив на загальний показ свій "Золотий м’яч", аби ви могли доторкнутися до нього, сфотографуватися на згадку. Я хочу, щоб підростаюче покоління зрозуміло, що ми не спустилися з небес, і насправді можна досягти будь-якого результату. Для цього треба дуже багато працювати над собою і мріяти, любити не себе у футболі, а футбол у собі. Вам це пояснять старші колеги та батьки. Міцно обіймаю всіх, хто сьогодні побував на змаганнях", – такими були слова легендарного Ігоря Бєланова під час церемонії нагородження.

Кожна з команд-учасниць отримала призи за виступ на BELANOV CUP-2019, пам’ятні фотографії, а також можливість поспілкуватися з легендами футболу. Призери змагань із задоволенням розглядали яскраві кубки, які мають додати їм мотивації на майбутні звершення. Крім того, всі діти отримали в подарунок м'яч з особистим автографом Бєланова – Ігор Іванович приїхав раніше, щоб підготувати приємний сюрприз для малечі.

Вадим Костюченко передав футболістам привітання від керівництва ФФУ та тренерів збірних усіх вікових категорій: "Дуже дякую всім за гарну гру. Бажаю вам перемог у майбутньому та досягнення таких самих успіхів, які були в Ігоря Бєланова. Я дуже дякую йому за те, що він підтримав ініціативу президента ФФУ Андрія Павелка, і сьогодні ми отримали нагоду провести всеукраїнський футбольний турнір на такому високому рівні".