Коман зазнав чергової травми, провівши на полі всього п'ять хвилин

Проблеми зі здоров'ям продовжують переслідувати французького півзахисника.

Коман вийшов на заміну на 71-й хвилині фіналу Audi Cup проти Тоттенхема, але його довелося міняти вже на 76-ій.

Байлі через травму вилетів до кінця року

Нападник "ротен" схопився за ліве коліно після зіткнення із захисником англійської команди Хуаном Фойтом. Після гри головний тренер Баварії Ніко Ковач висловив сподівання, що травма Комана не надто серйозна, і він зможе повернутися у найближчі дні.

Вже у суботу Баварія протистоятиме дортмундській Борусії у матчі за Суперкубок Німеччини.

Тоттенхем по пенальті переграв Баварію у фіналі Audi Cup – "шпори" завоювали заслужений трофей