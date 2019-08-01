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Коман зазнав чергової травми, провівши на полі всього п'ять хвилин

10:38 399 Читать на русском
Коман зазнав чергової травми, провівши на полі всього п'ять хвилин
Кінгслі Коман / Reuters

Проблеми зі здоров'ям продовжують переслідувати французького півзахисника.

Коман вийшов на заміну на 71-й хвилині фіналу Audi Cup проти Тоттенхема, але його довелося міняти вже на 76-ій.

Байлі через травму вилетів до кінця року

Нападник "ротен" схопився за ліве коліно після зіткнення із захисником англійської команди Хуаном Фойтом. Після гри головний тренер Баварії Ніко Ковач висловив сподівання, що травма Комана не надто серйозна, і він зможе повернутися у найближчі дні.

Вже у суботу Баварія протистоятиме дортмундській Борусії у матчі за Суперкубок Німеччини.

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Німеччина Кінгслі Коман Кінгслі Коман Баварія Баварія
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