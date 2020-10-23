Коман визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів – форвард випередив зірку Шахтаря
16:22 - Читать на русском
Вінгер Баварії Кінгслі Коман став найкращим серед усіх гравців 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.
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Коман випередив Тете, Альваро Морату та Анхеліньо у боротьбі за звання найкращого у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
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Француз вражаюче виступив у матчі проти Атлетіко – у його активі 2 голи та асист, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, Баварія знищила мадридців (4:0), а окрім Комана іспанцям забивали Горецка та Толіссо.
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