Коман випередив Тете, Альваро Морату та Анхеліньо у боротьбі за звання найкращого у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

УЄФА назвав претендентів на найкращий асист 1-го туру Ліги чемпіонів – Тете конкурує з кривдником Динамо

Француз вражаюче виступив у матчі проти Атлетіко – у його активі 2 голи та асист, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Баварія знищила мадридців (4:0), а окрім Комана іспанцям забивали Горецка та Толіссо.

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