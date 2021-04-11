"Заміна Комана? Ми це планували, але він зазнав болісного удару по гомілці. Сподіваюсь, що це не буде серйозним ушкодженням.

Баварія втратила ще двох лідерів на матч-відповідь з ПСЖ

Треба зачекати. У Кінгслі забій, у Боатенга болить коліно. У нас є два дні на відновлення. Головне – бути готовими ввечері у вівторок", – наводить слова Фліка RMC Sport.

Нагадаємо, Баварія не змогла обіграти Уніон Берлін (1:1), а вже через 2 дні, 13 квітня, протистоятиме ПСЖ у матчі-відповіді Ліги чемпіонів – в першій зустрічі мюнхенці поступились із рахунком 2:3.

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