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Коман потрапив у ДТП

27 грудня 23:11 348 Читать на русском
Коман потрапив у ДТП
Кінгслі Коман / фото із соцмереж

Півзахисник Баварії Кінгслі Коман потрапив в серйозну ДТП, в результаті якої його автомобіль отримав значні пошкодження.

Аварія трапилася 23 грудня на ділянці траси між Мюнхеном і Штарнбергом. Проїхавши зону з обмеженням швидкості до 80 км/год, Коман різко натиснув на педаль газу на своєму McLaren 720s і не впорався з керуванням, повідомляє bild.de.

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Машина врізалася у відбійник. Автомобіль вартістю у 250 тисяч євро відновленню вже не підлягає. Лікарі, які прибули на місце аварії, не виявили у Комана серйозних травм, і він на таксі поїхав додому в Штарнберг.

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У звіті поліції зазначається, що Коман не перебував в стані алкогольного сп'яніння і не порушив швидкісний режим. Але 22-річному футболістові все ж буде виписаний штраф – за створення аварійної ситуації на дорозі.

Теги
Кінгслі Коман Кінгслі Коман Баварія Баварія Німеччина
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