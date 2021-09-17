Коман переніс легку операцію на серці, інформує Kicker. Француз незабаром відновить пробіжки, а до командних тренувань повернеться через півтора-два тижні.

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Таким чином Кінгслі буде готовий вийти на поле вже після міжнародної паузи в середині жовтня. Відповідно він пропустить матч з Динамо (29 вересня) в другому турі Ліги чемпіонів.

"Все не так страшно, як звучить. У багатьох людей є таке. Він скаржився на проблеми з диханням. Після тестів лікарі вирішили провести просту операцію. Він в порядку", – сказав Юліан Нагельсманн.

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