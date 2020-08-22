ПСЖ – Баварія: Коман виділив гравця, який може стати головним козирем мюнхенців у фіналі Ліги чемпіонів

"У півфіналі Ліги чемпіонів зіграли два представники французького чемпіонату. Один з них вийшов у фінал. Останні рік-два були дуже хорошими для французів, але я думаю, що в майбутньому ми досягнемо ще більшого.

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Серж Гнабрі був чудовий проти Ліона. У минулому сезоні Бундесліги він теж був на висоті. Я б назвав його найкращим гравцем у світі в цьому сезоні.

ПСЖ – це клуб, в якому я виріс. Тепер я – гравець Баварії. Це не є гра між мною і ПСЖ, це гра між Баварією та ПСЖ. Так, ми хочемо перемогти. Моє серце тепер на 100 відсотків належить Баварії. Я сподіваюся, що ми виграємо цей фінал", – цитує Комана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія запланований на 23 серпня, початок о 22:00.

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