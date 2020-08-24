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Коман: Море радості і трохи смутку через ПСЖ

09:48 - Читать на русском
Коман: Море радості і трохи смутку через ПСЖ
Кінгслі Коман забиває у фіналі Ліги чемпіонів / Офіційний сайт УЄФА

Півзахисник Баварії та автор єдиного гола у фіналі Ліги чемпіонів у ворота ПСЖ Кінгслі Коман поділився емоціями від завоювання найпрестижнішого єврокубкового трофею.

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

"Ми намагалися з самого початку взяти гру під свій контроль. Суперник контратакував, але ми розуміли, що це може мати велику небезпеку для нас. ПСЖ провів чудовий матч, ми теж. Це був суперфінал.

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Я дуже щасливий. Неймовірний вечір і для клубу, і для всіх наших уболівальників. Море радості і трохи смутку через ПСЖ. Зрозуміло, я хотів провести хорошу гру, але справа не в моєму паризькому минулому, а в тому, що я на сто відсотків баварець. І я був налаштований на перемогу. Але в той же час мені шкода ПСЖ, тому що я родом з Парижа", – сказав Коман у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, Кінгслі розпочинав свою професіональну кар'єру у 2013 році саме в ПСЖ. Цікаво, що здобутий трофей став для 24-річного нападника вже двадцятим. У складі Баварії футболіст п'ять разів ставав чемпіоном Німеччини, по три рази переміг у Кубку і Суперкубку країни, а також виграв Лігу чемпіонів. З Ювентусом він двічі став чемпіоном Італії, а також по разу – володарем Кубка і Суперкубка країни. З ПСЖ Коман двічі виграв чемпіонат Франції і по одному разу – Кубок ліги і Суперкубок країни.

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05:35
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Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія ПСЖ - Баварія ПСЖ ПСЖ Кінгслі Кінгслі Коман
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