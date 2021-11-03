Вінгер Баварії Кінгслі Коман переконаний, що його зірковий одноклубник Роберт Лєвандовскі заслуговує на "Золотий м'яч".

"Звісно, Лєвандовскі заслужив на "Золотий м'яч" за цей та за минулий сезони. За все те, що він зробив, він отримав приз.

"Золотий м'яч-2021": ЗМІ злили ім'я переможця

У нас дуже атакувальна команда, яка використовує високий пресинг. Ми сподіваємося принести масу задоволення нашим фанатам", – наводить слова Комана LeFigaro.

Нагадаємо, Лєвандовскі називали одним з головним фаворитів на перемогу на "Золотий м'яч" у 2020 році, проте нагороду не вручали через пандемію коронавірусу. Поляк також претендує на трофей у цьому році.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця