Коман дискваліфікований на початок наступного сезону
15:47 - Читать на русском
Французький вінгер Кінгслі Коман не допоможе Баварії у перших матчах сезону-2022/23.
44’ Томас Мюллєр
90+6’ Кінгслі Коман
Тьягу Томаш 8’
Саша Калайджіч 52’
8’ Тьягу Томаш
44’ Томас Мюллєр
52’ Саша Калайджіч
90+6’ Кінгслі Коман
Коман в останній домашній грі чемпіонату проти Штутгарта заробив вилучення. У компенсований час француз вдарив по обличчю Мавропаноса, за що отримав від арбітра червону картку.
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Спортивний суд НФС розширив дискваліфікацію Комана до 3 поєдинків. Таким чином вінгер пропустить не лише фінальний матч цього сезону (проти Вольфсбурга), а й перші два матчі нового сезону, повідомляє SportBuzzer. Бан поширюється на Бундеслігу та Кубок Німеччини.
Кінгслі – основний вінгер Баварії, веде конкуренцію з Гнабрі та Сане. У поточному сезоні він настріляв 8 голів у 32 матчах і всьоме став чемпіоном Німеччини.
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