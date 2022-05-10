Коман в останній домашній грі чемпіонату проти Штутгарта заробив вилучення. У компенсований час француз вдарив по обличчю Мавропаноса, за що отримав від арбітра червону картку.

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Спортивний суд НФС розширив дискваліфікацію Комана до 3 поєдинків. Таким чином вінгер пропустить не лише фінальний матч цього сезону (проти Вольфсбурга), а й перші два матчі нового сезону, повідомляє SportBuzzer. Бан поширюється на Бундеслігу та Кубок Німеччини.

Кінгслі – основний вінгер Баварії, веде конкуренцію з Гнабрі та Сане. У поточному сезоні він настріляв 8 голів у 32 матчах і всьоме став чемпіоном Німеччини.