Борчиня вільного стилю Ірина Коляденко перемогла у бронзовому фіналі Олімпійських ігор у Токіо.

Українка здолала у поєдинку за бронзову нагороду представницю Латвії Анастасію Григор'єву.

Беленюк завоював для України першу золоту медаль Олімпіади у Токіо

У напруженій боротьбі Ірина Коляденко перемогла суперницю з рахунком 3:1 та принесла Україні 8-му бронзову медаль Олімпіади у Токіо.

Зауважимо, сьогодні призерами Ігор-2020 також стали Жан Беленюк (золото), Парвіз Насібов (срібло) і український дует артистичного плавання Марта Фєдіна та Анастасія Савчук (бронза). Загалом, українські атлети здобули у Токіо 11 нагород – 1 золоту, 2 срібні та 8 бронзових.

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