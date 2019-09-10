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Колумбійські фанати влаштували масову бійку з мачете та ножами прямо посеред вулиці

20:16 277 Читать на русском
Колумбійські фанати влаштували масову бійку з мачете та ножами прямо посеред вулиці
Колумбійські фанати / Getty Images

Латиноамериканські фанати вкотре продемонстрували свій свавільний характер, який нерідко призводить до трагічних наслідків.

Цього разу "відзначились" вболівальники колумбійських Індепендьєнте і Атлетіко Насьйональ.

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Перед очним матчем у 10 турі місцевого чемпіонату вони влаштували запеклі розбірки прямо посеред вулиць Медельїна. На відео, яке зняли очевидці, чітко помітно зброю в руках учасників сутички – ножі та величезні мачете, якими фанати жорстоко били одне одного.

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Правоохоронцям вдалося заарештувати 82 дорослих і 14 неповнолітніх фанатів. Багато хто із затриманих перебував в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. Масові порушення продовжилися і на стадіоні під час матчу, який завершився перемогою Атлетіко з рахунком 4:1.

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