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Колумбія – Японія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

19 червня 17:07 2648 Читать на русском
Колумбія – Японія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було
Колумбія – Японія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Колумбія та Японія стартували на чемпіонаті світу 2018. Сильнішою виявилась збірна Японії, яка перемогла з рахунком 2:1.

Колумбія – Японія – відео голів

Матч Колумбія – Японія стартує о 15:00 за київським часом. На попередньому Чемпіонаті світу колумбійці розгромили японців 4:1. Польща і Сенегал грають у цій же групі. Відзначимо, що найкращий бомбардир ЧС-2014, хавбек Баварії Хамес Родрігес не вийде в основі. Це найбільша втрата колумбійців. Ще один сюрприз команди – відсутність в основі центрбека Барселони Єррі Міни.

ЧС-2018: Колумбія програла Японії у неймовірному матчі

Колумбія: Оспіна – Аріас, Мурільйо, Давінсон Санчес, Мохіка – Карлос Санчес, Лерма – Куадрадо, Кінтеро, Іск'єрдо – Фалькао (к)

Японія: Кавасіма – Сакай, Йошіда, Шоджі, Нагатомо – Шібасакі, Хасебе (к) – Інуї, Харагучі, Кагава – Осако

Колумбія – Японія: стартові склади на матч ЧС-2018

ЧС-2018 1 тур

Колумбія - Японія: Вівторок 19 червня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 2
Японія
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Колумбія Колумбія ЧС 2018 Головне Колумбія - Японія Японія Японія Хамес Родрігес Хамес Родрігес
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