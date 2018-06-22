Колумбія – Японія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Колумбія та Японія стартували на чемпіонаті світу 2018. Сильнішою виявилась збірна Японії, яка перемогла з рахунком 2:1.

Колумбія – Японія – відео голів

Матч Колумбія – Японія стартує о 15:00 за київським часом. На попередньому Чемпіонаті світу колумбійці розгромили японців 4:1. Польща і Сенегал грають у цій же групі. Відзначимо, що найкращий бомбардир ЧС-2014, хавбек Баварії Хамес Родрігес не вийде в основі. Це найбільша втрата колумбійців. Ще один сюрприз команди – відсутність в основі центрбека Барселони Єррі Міни.

ЧС-2018: Колумбія програла Японії у неймовірному матчі

Колумбія: Оспіна – Аріас, Мурільйо, Давінсон Санчес, Мохіка – Карлос Санчес, Лерма – Куадрадо, Кінтеро, Іск'єрдо – Фалькао (к)

Японія: Кавасіма – Сакай, Йошіда, Шоджі, Нагатомо – Шібасакі, Хасебе (к) – Інуї, Харагучі, Кагава – Осако

Колумбія – Японія: стартові склади на матч ЧС-2018