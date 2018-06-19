Колумбія – Японія: анонс матчу ЧС-2018

"Футбол 24" представляє анонс матчу першого туру групи H на ЧС-2018.

Колумбія – Японія

19 червня, 15:00, Саранськ, "Мордовія Арена"

Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Колумбія та Японія потрапили у досить рівну групу, де здивувати може чи не кожна збірна. Проте слід визнати, що у латиноамериканців більш зіркова команда і вони в цій групі ближче до статусу фаворита.

Японці ж намагатимуться здивувати футбольний світ, але проблема в тому, що за 4 роки в "самураїв" так і не з’явилися нові зірки, що могли б прийти на зміну "поколінню Нагатомо, Хонди та Кагави".

Колумбія – фаворит

Колумбія має дуже якісний підбір гравців атаки, для деяких з яких цей Мундіаль може стати останнім в кар’єрі. Мова про Фалькао, Бакку, Куадрадо. Проте найбільшою зіркою колумбійців є атакувальний хавбек мюнхенської Баварії – Хамес Родрігес, і саме він має стати "мозковим центром" атак збірної Колумбії. Чотири роки тому на бразильському ЧС Хамес вже забивав Японії. Тоді зірковий атакувальний півзахисник поставив жирну крапку в матчі, зробивши дубль в останню десятихвилинку та встановивши кінцевий рахунок – 4:1.

Хамес зможе зіграти з Японією

Чи "прорве" зірковий напад колумбійців у матчі з Японією?

Незважаючи на велику кількість зірок в атаці, збірна Колумбії у відборі до чемпіонату світу жодного разу не забивала більше двох м’ячів за матч. Слід зазначити, що програли колумбійці у відборі лише раз (1:2 Парагваю), зігравши внічию зі ще двома майбутніми учасниками ЧС-2018 – Бразилією та Перу (в обох поєдинках був зафіксований рахунок 1:1). Колумбійці в товариських матчах перед Мундіалем також забивали небагато, а в двох останніх поєдинках проти Австралії та Єгипту зіграли в нульову нічию. Старт на чемпіонаті світу вже близько, і колумбійцям слід максимально зібратися, адже для виходу з групи потрібно забивати і побільше.

Фалькао та Хамес святкують взяття воріт суперника

Проблеми в атаці у Японії

Фактично в неділю стало відомо, що основний нападник збірної Японії та англійського Лестера Сіндзі Окадзакі отримав травму та пропустить чемпіонат світу-2018. Це може стати великою проблемою для "самураїв", адже команда втратила свого найдосвідченішого центрфорварда, який міг би стати головною "ударною силою" японців на ЧС-2018. До речі, саме Окадзакі забив єдиний гол японців у матчі проти Колумбії на ЧС-2014.

Проти колумбійців в основі, радше за все, вийде центральний нападник німецького Майнца Йошінорі Муто, але його важко назвати лідером атак збірної (усього 2 забиті м'ячі у 24 матчах у футболці "самураїв"). Наставнику японської збірної Нішіно слід добряче "поламати голову" над тим, як замінити Окадзакі.

ЧС-2018: Окадзакі отримав травму та пропустить турнір

Історія взаємин

Збірні Колумбії та Японії зустрічалися тричі за всю історію. 22 червня 2003 року колумбійці обіграли японців 1:0 в рамках Кубка конфедерацій. У червні 2007 року у фінальному раунді Кубка Кірін була зафіксована нульова нічия. А в червні 2014-го на бразильському ЧС колумбійці знову виявилися сильнішими – 4:1.

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Кадрова ситуація перед грою

Колумбія підходить до матчу в практично оптимальному складі. У Хамеса були певні проблеми зі здоров’ям, проте лідер атак своєї збірної вже з п’ятниці тренується в загальній групі, та готовий допомогти своїй команді. Збірна Японії вже не розраховує на Сіндзі Окадзакі, якого в заявці "самураїв", радше за все, замінить форвард Ганновера – Такума Асано.

Слова

Луїс Муріель, форвард збірної Колумбії:

Ці дні були чудовими. Це схоже на втілення мрії у реальність. Я з великим захопленням чекаю першої гри, нарешті ми зможемо приєднатися до великої події.

Орієнтовні склади

Колумбія: Оспіна – Аріас, Д. Санчес, Сапата, Мохіка – К. Санчес, Кінтеро, Лерма – Хамес Родрігес, Куадрадо, Фалькао

Японія: Хігасігуті – Х. Сакай, Сьодзі, Уеда, Нагатомо – Хасебе, Сібасакі – Кагава, Хонда, Інуї – Муто

Прогноз Футбол 24 – 3:1

Артур Киселевський, Футбол 24