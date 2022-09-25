Товариський матч

Колумбія – Гватемала – 4:1

Голи: Родрігес, 40, Сіністерра, 57, Борре, 76, Аспрілья, 89 – Сантіс, 90

"Кавомани" захопили ініціативу одразу ж. Відзначитись вдалось наприкінці першого тайму, коли Хамес Родрігес, який лише нещодавно перебрався в Олімпіакос, розібрався з оборонцями та пробив над кіпером.

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По перерві колумбійці ще тричі забили. Окрасою став останній четвертий гол, коли Хорхе Карраскаль шведою вирізав на Аспрілью, а той вразив ворота, накрутивши оборонців. Асистент, до слова, колись запалював у футболці Карпат, а зараз за криваві гроші виступає у ЦСКА Москва.

Гватемала зуміла відповісти одним голом аж на 90 хвилині після обрізки суперника. Фінальні 4:1. Жодна з команд, до слова, не їде на чемпіонат світу 2022 року.