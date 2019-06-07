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Колумбія U-20 – Україна U-20: Моралес оцінив шанси "синьо-жовтих"

09:12 1144 Читать на русском
Колумбія U-20 – Україна U-20: Моралес оцінив шанси "синьо-жовтих"
Роберто Моралес / соцмережі

Футбольний коментатор Роберто Моралес поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу ЧС-2019 U-20 між Україною та Колумбією.

 

"Суперник команди Олександра Петракова не настільки грізний, як їхня національна збірна. Доросла Колумбія – це великий потенціал та прекрасний склад, який так і не досяг чогось значущого. А молодіжка виглядає значно простіше. Саме тому Україна має вельми хороші шанси на успіх.

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Але шанс ще потрібно використати, аби не трапилося як у 2001-му. Тоді наша збірна мала достатньо хороший склад на молодіжному Мундіалі, впевнено пройшла підгрупу, у 1/8 зустрілася зі, здавалося, зовсім кволим Парагваєм, але саме йому програла", – написав Моралес на tribuna.com.

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