Колумбія мінімально обіграла Японію в товариському матчі

В товариській зустрічі між збірними Японії та Колумбії південноамериканці виявились сильнішими.

Товариські матчі

Японія – Колумбія – 0:1

Голи: Фалькао, 64, (пен)

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В першому таймі Японія майже повністю переграла свого суперника і мала одразу декілька нагод для взяття воріт. А от по перерві Колумбія перевернула гру і вийшла вперед завдяки реалізованому пенальті Фалькао. Японія спробувала організувати фінальний штурм, але колумбійці втримали перемогу.