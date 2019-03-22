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Колумбія мінімально обіграла Японію в товариському матчі

14:20 23 Читать на русском
Колумбія мінімально обіграла Японію в товариському матчі
Японія – Колумбія – 0:1 / Reuters

В товариській зустрічі між збірними Японії та Колумбії південноамериканці виявились сильнішими.

Товариські матчі
Японія
0
0 : 1
1
Колумбія
12:20 22:03:2019
завершено
 

Товариські матчі

Японія – Колумбія – 0:1

Голи: Фалькао, 64, (пен)

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В першому таймі Японія майже повністю переграла свого суперника і мала одразу декілька нагод для взяття воріт. А от по перерві Колумбія перевернула гру і вийшла вперед завдяки реалізованому пенальті Фалькао. Японія спробувала організувати фінальний штурм, але колумбійці втримали перемогу.

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Японія Японія Колумбія Колумбія Товариські матчі Японія - Колумбія
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