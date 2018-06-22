Колумбія – Японія: післяматчева прес-конференція Акіри Нішіно

Головний тренер збірної Японії Акіра Нішіно прокоментував перемогу над командою Колумбії в стартовому матчі ЧС-2018.

"З самого початку ми проявили агресію, у нас була перевага, тому що нас було більше на поле, ніж суперників. Але в перерві я сказав гравцям, що справа не в кількості, ми повинні бути краще за грою.

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У якийсь момент ми віддали позиційну перевагу Колумбії, перший тайм ми завершили не дуже добре. У перерві нам вдалося перезавантажитися.

У другому таймі ми стали краще володіти м'ячем, у нас вийшло позбавити гравців суперника можливостей в атаці. Зокрема, Хамес не зміг створити багато небезпечних моментів біля наших воріт.

У нас були хороші можливості для перемоги. Думаю, що у нас все вийшло добре", – цитує Нішіно Р-Спорт.