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Колумбія – Парагвай – 1:0 – відео гола та огляд матчу

08:48 74 Читать на русском
Колумбія – Парагвай – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Колумбія – Парагвай – відео гола та огляд матчу

Колумбія мінімально здолала Парагвай в матчі 3-го туру Копа Амеріка-2019 та вийшла у чвертьфінал з першого місця групи B. Дивіться відео гола та огляд поєдинку.

31’ Густаво Куельяр
 
31’ Густаво Куельяр

Колумбія перемогла Парагвай у 3-му турі Копа Амеріка-2019 та виграла групу B, набравши 9 очок. Єдиний гол у першому таймі забив Куельяр.

Копа Амеріка-2019: Колумбія впевнено перемогла Парагвай і з першого місця вийшла у плей-офф турніру

У складі Парагваю 82 хвилини відіграв Дерліс Гонсалес, права на якого належать Динамо. Нагадаємо, вінгер виступає на правах оренди у складі Сантоса.

Колумбія вийшла у чвертьфінал з першого місця групи B, друга позиція у Аргентини, яка також вийшла у плей-офф. Парагвай очікує результатів заключного туру у групі C та зберігає шанси на вихід у чвертьфінал з третього місця.

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