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Колумбія – Англія: післяматчева прес-конференція Хосе Пекермана

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Колумбія – Англія: післяматчева прес-конференція Хосе Пекермана
Хосе Пекерман / Фото: ФІФА

Наставник збірної Колумбії Хосе Пекерман поділився враженнями від матчу з Англією в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Пенальті стало важливим фактором поразки, тому що матч закінчився внічию. Гра була дуже жорстка, груба. Але всі знали, що матч буде таким. Було не дуже комфортно грати, постійно думаючи про рішення судді. Але таке трапляється у футболі.

Колумбія – Англія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

У Англії чудова команда, але і Колумбія показала, що у нас є гідність. Ми добре показали себе на цьому чемпіонаті. За підсумками англійці втомилися сильніше, ніж ми. На жаль, пенальті склалися не на нашу користь, але моя команда зіграла гідно. У матчі було дуже багато зупинок, це дуже вплинуло на нашу гру.

Колумбія – смілива команда, і зіграла дуже сміливо. Нам трохи не вистачило гри в глибині. Ми не змогли домогтися того, до чого готувалися. Але це було дуже складно увійти в цей матч, щоб зберегти свій ритм. Нам не вистачало спокою, коли м'яч багато тримався вгорі і йшла боротьба на другому поверсі.

Моє майбутнє? Сьогодні нам боляче. Ми дуже багато працювали, але не змогли пройти далі. Це все, про що потрібно думати сьогодні", – цитує Пекермана офіційний сайт ФІФА.

Англія в серії пенальті обіграла Колумбію та вийшла у чвертьфінал ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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Колумбія - Англія ЧС 2018 Колумбія Колумбія Хосе Нестор Пекерман Хосе Нестор Пекерман
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