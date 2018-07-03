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Колумбія – Англія: Кейн повторив неймовірне досягнення українця

22:36 129 Читать на русском
Колумбія – Англія: Кейн повторив неймовірне досягнення українця
Харрі Кейн / Фото: ФІФА

Харрі Кейн забив 6 голів у трьох матчах на чемпіонаті світу, повторивши досягнення Олега Саленка.

Форвард збірної Англії Харрі Кейн відкрив рахунок у матчі проти Колумбії.

Колумбія – Англія – відео гола

Нападник забив 6 голів у 3 матчах на Мундіалі, повторивши досягення Олега Саленка 1994 року, повідомляє Twitter MisterChip.

Також портал Opta інформує, що Кейн забив у останніх 6 матчах у футболці збірної Англії, повторивши рекорд Томмі Лоутона 1939 року.

Нагадаємо, Футбол 24 проводить текстову онлайн-трансляцію матчу Колумбія – Англія.

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія

live 86'
0 : 1
Англія
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Теги
Англія Англія ЧС 2018 Колумбія - Англія Харрі Кейн Харрі Кейн
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