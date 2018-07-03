Колумбія – Англія: Кейн повторив неймовірне досягнення українця

Харрі Кейн забив 6 голів у трьох матчах на чемпіонаті світу, повторивши досягнення Олега Саленка.

Форвард збірної Англії Харрі Кейн відкрив рахунок у матчі проти Колумбії.

Колумбія – Англія – відео гола

Нападник забив 6 голів у 3 матчах на Мундіалі, повторивши досягення Олега Саленка 1994 року, повідомляє Twitter MisterChip.

Також портал Opta інформує, що Кейн забив у останніх 6 матчах у футболці збірної Англії, повторивши рекорд Томмі Лоутона 1939 року.

Нагадаємо, Футбол 24 проводить текстову онлайн-трансляцію матчу Колумбія – Англія.