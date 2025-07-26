Колос здобув перемоги у двох спарингах за день – впевнені 6:0 перед стартом УПЛ
Колос провів два товариські матчі перед початком чемпіонату України. Результат та відеоголів дивіться на "Футбол 24".
Товариські матчі
Колос – Епіцентр – 5:0
Голи: Ррапай, Бурда, Третьяков, Алефіренко, Гусол.
Колос – ЮКСА – 1:0
Гол: Понєдєльнік
ЛНЗ креативно оголосив про перехід нігерійського вінгера – новачка охрестили джокером
Колос зіграв два матчі перед стартом УПЛ. У першій зустрічі ковалівці переграли Епіцентр з розгромним рахунком 5:0. А у другому матчі здобули важку перемогу над ЮКСА завдяки єдиному голу Понєдєльніка.
Колос у першому турі УПЛ зіграє проти Кривбаса. Ця зустріч запланована на 1 серпня, початок матчу о 15:30 за київським часом.
Полісся стартувало із впевненої перемоги в Другій лізі, дубль Волошина допоміг розгромити Атлет, битва двох Нив