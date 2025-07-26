Колос провів два товариські матчі перед початком чемпіонату України. Результат та відеоголів дивіться на "Футбол 24".

Товариські матчі

Колос – Епіцентр – 5:0

Голи: Ррапай, Бурда, Третьяков, Алефіренко, Гусол.

Колос – ЮКСА – 1:0

Гол: Понєдєльнік

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Колос зіграв два матчі перед стартом УПЛ. У першій зустрічі ковалівці переграли Епіцентр з розгромним рахунком 5:0. А у другому матчі здобули важку перемогу над ЮКСА завдяки єдиному голу Понєдєльніка.

Колос у першому турі УПЛ зіграє проти Кривбаса. Ця зустріч запланована на 1 серпня, початок матчу о 15:30 за київським часом.

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