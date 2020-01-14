Колос запланував п’ять спарингів на першому зборі – новачок УПЛ оголосив суперників

Команда з Ковалівки поділилась планами підготовки до чемпіонату України.

Гравці Колоса сьогодні, 14 січня, вийшли з зимової відпустки і готуються вирушити на перший двотижневий збір, повідомляє офіційний сайт клубу. Футболісти провели легке тренування без м’ячів і вже вночі вилетять до Туреччини аби розпочати підготовку до сезону. В Україну команда повернеться 30 січня і вже 2 лютого знову повернеться до Туреччини на другий збір, який також буде тривати два тижні.

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На першому зборі новачок Прем’єр-ліги проведе п’ять контрольних матчів, у чотирьох з яких суперники вже відомі.

20 січня – Академіка Клінчень (13-е місце чемпіонату Румунії)

23 січня – Астра (2-е місце чемпіонату Румунії)

26 січня – Приштина (4-е місце чемпіонату Косово)

28 січня – Форвертс Штайр (останнє місце другого дивізіону Австрії)

П'ятий суперник поки невідомий.

Нагадаємо, Колос на зимову паузу пішов на сьомій сходинці, набравши 20 очок.

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