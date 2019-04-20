Колос відкинув звинувачення у договірних матчах

ФК Колос виступив з офіційною заявою щодо можливого позбавлення професіонального статусу.

"​Розуміючи бажання журналістів та ЗМІ піднімати свій рейтинг завдяки подачі скандальних новин, ФК Колос Ковалівка вважає за необхідне висловити свою позицію з цього приводу, яка полягає в наступному.

Колос може втратити професіональний статус через участь у договірних матчах

​ФК Колос Ковалівка заперечує розповсюджену інформацію про участь офіційних осіб ФК Колос Ковалівка у договірних матчах, а також інформує вболівальників Клубу та футбольну спільноту про те, що встановлення фактів будь-яких порушень, вини у діях осіб та притягнення до відповідальності суб'єктів футболу згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ є виключною компетенцією органів здійснення футбольного правосуддя, а саме Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів Федерації футболу України.

​Таким чином, оскільки на даний момент органами здійснення футбольного правосуддя ФФУ не встановлено ніяких фактів та не прийнято жодного рішення з вищезазначеного приводу, ФК Колос Ковалівка розцінює розповсюдження подібної інформації як "чорний" піар з метою завдати шкоди діловій репутації Клубу та зашкодити його боротьбі за підвищення у класі.

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​Позиція ФК Колос Ковалівка щодо договірних матчів є категоричною і полягає в тому, що порушення принципів чесної спортивної боротьби в футболі є неприпустимим", – йдеться у заяві клубу на офіційній сторінці у Facebook.