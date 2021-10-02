Чорноморець в рамках 10-го туру УПЛ гідно зіграв проти Колоса, але не уникнув поразки. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Програму дня в Україні відкривав поєдинок у Ковалівці, де Колос приймав Чорноморець. "Моряки" приїхали, маючи за плечима 5-матчеву безвиграшну серію й тримаючись у двох очках від дна таблиці, але й у "хліборобів" ситуація була невеселою – від зони вильоту їх відділили ті ж два залікових бали.

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До того ж, Колос програв чотири з п'яти останніх матчів. Ще одна поразка цілком могла призвести до перестановок на тренерському містку, хоча для Сергія Кузнєцова це був всього четвертий поєдинок в статусі головного. В таких умовах у Ковалівку не забули завітати Олександр Хацкевич і Максим Шацьких – поки що вони сиділи на трибунах в якості фанатів.

Перший тайм виявився дуже динамічним і цікавим. Вже на 6-й хвилині Костишин спробував пробити з дистанції (повз дальній кут), а Чорноморець відповів одразу двома моментами: Смирний з лінії воротарського замикав навіс від Путрі (над поперечкою), а ще за хвилину Авагімян вистрілив після передачі з флангу – точно в руки Фесюну.

На 15-й же хвилині рахунок було відкрито, причому доволі курйозно: гості обрізалися перед власним штрафним, а господарі провели комбінацію з передачею в середину – Вантух вибив її, але влучив прямо в Кадірі. Від нього сфера відлетіла на 11 метрів під удар Лисенку. Володимир пробив у лівий нижній кут. 1:0!

Ще за чотири хвилини подвоїти перевагу ковалівців міг Нурієв, який пробив метрів з 23-х, але м'яч пролетів повз праву стійку. Чорноморець не залишався без відповіді – Авагімян на 22-й хвилині вистрілив з дальньої відстані, однак Фесюн спіймав м'яч. На 28-й же хвилині Цітаішвілі заробив стандарт на правому фланзі. Він виявився фатальним для господарів: подача нічого не принесла, але в атаці другим темпом Вантух прострілив на Смирного – Євген же замкнув п'яткою, влучивши у ближній кут. 1:1!

Розмін моментами продовжувався і в останній третині першого тайму. Колос міг забити внаслідок удару Чурка з відскоку з правого краю штрафного (Кучерук парирував), Цітаішвілі огризнувся фірмовим зміщенням з флангу та пострілом метрів з 20-ти (в руки Фесюну), а на 44-й хвилині Лисенко пробив головою після навісу від Чурка – Кучерук спіймав сферу. Зрештою, команди та тренери відправились у роздягальню за нічийного рахунку, а місце одного з коучів зайняв несподіваний кандидат від народу.

Другий тайм для Колоса розпочався невдало. Вже за п'ять хвилин після його початку довелося змінювати Саківа, адже той отримав травму – замість нього вийшов Петров. Чорноморець же явно захопив ініціативу, створивши два хороших моменти. Так, на 52-й хвилині Ванат увірвався на правий край штрафного й завдав удару, а на 54-й з аналогічної позиції вистрілив Путря – в обох випадках ковалівців виручив Фесюн.

Колос на 57-й огризнувся моментом Чурка: той влетів на лівий фланг карного майданчика й потужно пробив у ближній кут влучивши у зовнішній бік сітки. Повтор показав, що тут і Кучерук допоміг. В цілому ж, Чорноморець виглядав цікавіше, тож Сергій Кузнєцов вже на 58-й хвилині наважився на заміни. Замість Чурка вийшов Ренан, а Лисенко покинув поле, поступившись місцем Сітчінаві.

Сергій Кузнєцов вгадав із замінами на 200%. Всього за кільканадцять секунд після появи на полі Сітчінава отримав передачу на правий фланг і виконав подачу, а Ренан замкнув її ударом головою в дальній кут – 2:1! Щоправда, доволі швидко Чорноморець міг зрівняти рахунок: на 63-й хвилині Ісаєнко пробив після навісу в центр штрафного, а на 65-й Авагімян ледь не завершив простріл на дальню стійку – Фесюн в обох випадках врятував Колос.

В останні 20 хвилин одесити виглядали значно активніше, однак гостям критично не вистачало конкретики в завершальній фазі. У підопічних Юрія Мороза були небезпечні кроси, хороші вривання й навіть претензії на пенальті, але Фесюну вступити в гру довелося лишень раз – він вийшов на перехоплення й отримав невеличке пошкодження. Колос за цей період огризнувся дальніми пострілами у виконанні Нурієва (дуже неточно) та Ренана (без проблем для Кучерука).

Зрештою, в атаках "моряків" матч добіг кінця. Гості так і не врятувалися від поразки. Колос святкує другу перемогу під керівництвом Сергія Кузнєцова.

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