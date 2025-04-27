Колос приймав Полісся (1:1) у 26-му турі чемпіонату України. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Українська Прем'єр-ліга, 26-й тур

Колос – Полісся – 1:1

Голи: Сарапій, 46 – Велетень, 56

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Після сенсаційної перемоги над Шахтарем (3:0) у 25-му турі, Колос зустрічався вдома з Поліссям. Попри виїзний поєдинок житомиряни одразу ж захопили ініціативу й шукали нагоди забити швидкий м'яч. Колос вибрав стратегію грати другим номером і вибігати у швидкі та разючі контратаки.

На 26-й хвилині стався один із найгостріших моментів у першому таймі: Гуцуляк змістився з флангу і пробив по воротах, але Пахолюк врятував команду від пропущеного м'яча.

На старті другого тайму Полісся шокувало суперника швидким голом – Сарапій відзначився точним ударом на 46-й хвилині після передачі Георгія Майсурадзе. Колос швидко зібрався після пропущеного м'яча і відповів своїм взяттям воріт. Відзначився Владислав Велетень, який перебуває в неймовірній формі після трьох асистів і гола в переможному матчі з Шахтарем.

На 80-й хвилині Сарапій міг відзначитися дублем і вирвати перемогу для своєї команди, але пробив повз ворота. Натомість Микола Ковталюк на 90+2 хвилині пробив точно після метушні в штрафному майданчику, але VAR скасував взяття воріт. Після перегляду епізоду матч зрештою закінчився нічиєю.

За підсумками зустрічі Полісся залишилось на четвертому місці турнірної таблиці УПЛ, а Колос все ще на 10-й позиції.

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