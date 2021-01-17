Ковалівський Колос після кількох днів тренувань у турецькій Антальї приступає до товариських матчів.

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Підопічні Руслана Костишина проведуть спаринги з двома сербськими колективами і одним з Північної Македонії, повідомляється на сторінці команди у соціальній мережі Instagram.

Вже сьогодні, 17 січня, відбудеться контрольна зустріч проти Пролетера, який посідає 6-ту сходинку у чемпіонаті Сербії. 23 січня запланований матч проти Сілекса (8-ма у чемпіонаті Північної Македонії), а наступного дня – проти Вождоваца (9-тий рядок у сербській першості). Решта суперників стануть відомі пізніше.

До слова, останній поєдинок Колоса 24 січня завершить перший збір команди і ковалівці переїдуть до іншого готелю.

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