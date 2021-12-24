Ковалівський клуб активно готується до тренувального процесу під час зимової паузи.

Колос вирушить на зимовий збір до Туреччини 28 січня, повідомляє Meta Ratings.

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У складі делегації ковалівців буде 25 футболістів. Ще декілька місць зарезервують для потенційних новачків, які приїжджатимуть на перегляд.

На турецькому етапі підготовки заплановано 7 контрольних матчів. Три спаринг-партнери Колоса вже відомі – це естонська Левадія, чорногорський Рудар та Сараєво з Боснії і Герцеговини. З рештою потенційних суперників у клубі поки не визначились. Повернення в Україну заплановано на 18 лютого.

Нагадаємо, на зимову паузу Колос пішов на восьмій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 24 очки. Весняну частину сезону ковалівці розпочнуть гостьовим поєдинком із Рухом 27 лютого.

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