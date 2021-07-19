Ковалівці напередодні початку УПЛ і старту в єврокубках вирішили підсилитись черговим легіонером з чемпіонату Білорусі.

Нападник Вітебська Дієго Сантос продовжить кар'єру у Колосі, повідомляє у своєму Telegram-каналі білоруський журналіст Владислав Татур.

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Сторони вже погодили перехід 23-річного бразильця. Цікаво, що у січні гравцем активно цікавився львівський Рух, який розглядав можливість його оренди.

Нагадаємо, Сантос виступав за молодіжну команду Греміо. У липні 2019 року перейшов у Вітебськ з бразильського Лажеаденсе. З вересня по грудень 2020 р. захищав кольори солігорського Шахтаря на правах оренди. Першу половину 2021-го провів у Вітебську і встиг відзначитись 3 голами і 7 асистами в 16 матчах чемпіонату. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

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До слова, останній гол бразилець забив за Вітебськ у ворота Немана.