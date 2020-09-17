Команда з Ковалівки вперше у своїй історії зіграла у єврокубках.

У дебютному єврокубковому поєдинку команда Руслана Костишина на виїзді здолала грецький Аріс (2:1) і пробилась до наступного раунду змагань.

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Черговим суперником ковалівського клубу стане хорватська Рієка, яка за підсумками минулого сезону посіла у чемпіонаті своєї країни третю сходинку. Поєдинок відбудеться вже за тиждень, 24 вересня.

До слова, на стадії 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи переможець також визначиться в одному матчі.

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