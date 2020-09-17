Колос у наступному раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з Рієкою
23:40 - Читать на русском
Команда з Ковалівки вперше у своїй історії зіграла у єврокубках.
завершено
Євгеній Новак 47’
Денис Антюх 63’
47’ Євгеній Новак
63’ Денис Антюх
У дебютному єврокубковому поєдинку команда Руслана Костишина на виїзді здолала грецький Аріс (2:1) і пробилась до наступного раунду змагань.
Колос дебютував у Лізі Європи з історичної перемоги над Арісом
Черговим суперником ковалівського клубу стане хорватська Рієка, яка за підсумками минулого сезону посіла у чемпіонаті своєї країни третю сходинку. Поєдинок відбудеться вже за тиждень, 24 вересня.
До слова, на стадії 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи переможець також визначиться в одному матчі.
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