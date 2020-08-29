Олімпік перед матчем з молодіжною збірної України поступився Колосу. Рахунок та звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Колос – Олімпік – 3:1

Голи: Селезньов 50, Новак 55, Антюх 79 – Кириленко, 74

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У першому матчі нового сезону УПЛ Колос поступився Шахтарю, тож під час паузи, викликаної матчами збірних, вирішив переглянути новачків і укріпити свої ряди новими гравцями. Першим спаринг-партнером команди Костишина став донецький Олімпік, який також розгромно програв Динамо у дебютному поєдинку чемпіонату.

У першому таймі Колос намагався більше контролювати м'яч, однак ближчими до успіху були саме донеччани – Сергій Політило та Захедітабар Шахаб змарнували непогані шанси вивести свою команду вперед.

По перерві свій клас продемонстрував Євген Селезньов, влучно пробивши з лінії штрафного майданчика у лівий від голкіпера Олімпіка кут воріт. А вже за п'ять хвилин рахунок подвоїв Євген Новак, замкнувши головою подачу з правого флангу.

В середині другої сорокап'ятихвилинки екс-форвард Карпат Кирило Кириленко відгукнувся на простріл з лівого флангу і з гострого кута розстріляв ворота Колоса, однак останнє слово було за ковалівцями – за десять хвилин до закінчення матчу дальній удар вдався Денису Антюху.

Вже завтра Олімпік зіграє свій наступний спаринг – суперником команди Ігоря Климовського стане молодіжна збірна України. Початок матчу о 18:00.

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