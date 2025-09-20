У суботу, 20 вересня, Колос в рамках 6-го туру УПЛ приймав Верес. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 6-й тур

Колос – Верес – 0:0

Господарі поля створили перспективну атаку вже на 2-й хвилині. Гусол віддав на Гагнідзе, а грузин зробив класну передачу на Цурікова. Досвідчений захисник опинився недалеко від воріт Вереса, але вирішив віддати передачу, яка вийшла неточною.

Підопічні Руслана Костишина виглядали більш агресивними на старті гри, але Верес створив хороший момент на 15-й хвилині. Шарай отримав пас на куті штрафного, змістився в центрі та пробив, але надійно зіграв Пахолюк.

Трохи пізніше Кльоц зіштовхнувся з Козіком, внаслідок чого у гравця Вереса пішла сильна кровотеча з носа. Олег Шандрук навіть був вимушений замінити свого гравця на Кучерова. Наприкінці першого тайму Гагнідзе прострілив на лівий фланг, Гусол вже був готовий замкнути передачу, але самовіддано зіграв Шарай, головою вибивши м'яч з-під ніг гравця Колоса.

Після перерви гра вирівнялась, і Верес виглядав дуже конкурентно, попри те, що перебуває значно нижче за ковалівців у турнірній таблиці. Під час однієї з атак Цуріков прорвався до штрафного гостей, але його м'яч після удару пролетів поруч зі стійкою. Верес відповів дальнім ударом Бойка, з яким впорався Пахолюк.

На 79-й хвилині Ррапай заробив небезпечний стандарт, пробивати взявся Цуріков, але пробив трохи вище воріт. Верес відповів своєю класною атакою – Стень віддав пас на Воллі, а той знайшов вільного Шарая, проте вінгер не влучив у площину з центра штрафного.

Колос, який мав підтримку домашнього стадіону, спробував вирвати перемогу в останні хвилини гри, але гравці Вереса впоралися зі всіма атаками та стандартами ковалівців. В підсумку матч завершився нульовою нічиєю, Колос вперше не забиває у поточному сезоні УПЛ.

