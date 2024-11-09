Колос та Кривбас зіграли в 13-му турі УПЛ. Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Повітряна тривога затримала старт зустрічі майже на півтори години – 19:25 замість 18:00. У Ковалівці стало ще холодніше, але команди не поспішали "зігрівати" результативним футболом.

На 7-й хвилині Бандейра прорвався флангом і навісив на голову Микитишину, але Пахолюк парирував. Цей удар залишиться для Кривбаса єдиним за весь перший тайм!

Оболонь втримала сенсаційну перемогу над ЛНЗ

Колос перехопив ініціативу і регулярно загрожував воротам суперника. Найбільше виділявся Велетень. Хавбек ковалівців завдав кількох ударів та встиг нагримати на лайнсмена, за що отримав жовту картку. Непогано прикладався і Третьяков, проте його дальню спробу відбив Кліщук. Коли ж кіпер Кривбаса випустив простеньку подачу, то підстрахував Кузик. Нулі до перерви.

Юрій Вернидуб явно був не у захваті від такої картини, тому провів подвійну заміну. Задерака та Аморозо поступилися місцями Ндомбазі і Твердохлібу. Один з "джокерів" спрацював за 59 секунд! Бандейра закинув на Сосу, той переправив Твердохлібу, який холоднокровно завершив комбінацію.

Колос не опустив рук, відновивши тиск на володіння Кліщука. Удар п'ятою Цурікова виглядав ефектно, але надто слабко. Понєдєльнік влучив у сітку зі зовнішнього боку. На 64-й хвилині господарі нарешті забили. Кліщук відбив удар Козіка, але прямо на ногу Болівару – 1:1. Дебютний гол венесуельського форварда в УПЛ.

Команди обмінялися хорошими моментами. Гармата Козика просвистіла повз стійку, Соса з кількох метрів примудрився запустити над воротами. Фінальний свисток зафіксував першу нічию в історії протистоянь Колоса та Кривбаса (це п'ятий матч). Команда Вернидуба частково скористалась поразками Карпат і ЛНЗ, вискочивши на чисту п'яту сходинку. Колос заробив важливе очко у боротьбі за виживання – до зони перехідних матчів якраз 1 пункт, до прямого вильоту 4.

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