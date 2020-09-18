Колос шалено відсвяткував дебютну перемогу у Лізі Європи – відео із роздягальні
Футболісти ковалівської команди вписали свої прізвища в історію українського футболу.
У першому у своїй історії єврокубковому матчі Колос на виїзді розібрався з грецьким Арісом (2:1). Підопічні Руслана Костишина після переможного матчу гучно відзначили свій вдалий дебют. Відео танців і співів своєї команди у роздягальні виклав на власній сторінці у соціальній мережі Instagram півзахисник команди Денис Костишин.
Сенсаційний дебют команди Костишина у відеоогляді матчу Аріс – Колос – 1:2
Нагадаємо, суперником українців у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи стала хорватська Рієка, з якою "хлібороби" зустрінуться вже за тиждень, 24 вересня. Переможець цієї пари також визначиться в одному матчі.
Колос дебютував у Лізі Європи з історичної перемоги над Арісом