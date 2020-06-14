toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОЛОС - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ДИНАМО

Розкішна гра голкіперів і суддівська помилка у відеоогляді матчу Колос – Шахтар – 0:1

19:46 757 Читать на русском
Розкішна гра голкіперів і суддівська помилка у відеоогляді матчу Колос – Шахтар – 0:1
Колос – Шахтар – відеоогляд матчу

Колос поступився Шахтарю (0:1) в рамках 26-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Колос – Шахтар на Футбол 24.

 
Жуніор Мораєс 48’
48’ Жуніор Мораєс

Команда Руслана Костишина дала гідний бій чемпіону України. Шахтар отримав не так багато можливостей для взяття воріт, та й сам Колос не засиджувався виключно в обороні. Головна подія першого тайму відбулася в компенсований час – голкіпер ковалівців Волинець збив Мораєса у власному штрафному майданчику, хоча дотик до м'яча також був. Про можливий пенальті говорити не довелося, оскільки арбітр помилково зафіксував офсайд ще до зіткнення.

Шахтар пережив жахіття проти Колоса – 18-річний українець став героєм, екс-динамівці пробачили

Друга половина розпочалася з провалу оборони Колоса, і Мораєс таки відкрив рахунок. Хлопці Костишина пішли в атаку зі ще більшими силами, змусивши Трубіна показати свою майстерність. Молодий кіпер Шахтаря вирішив не відставати від Волинця і також здійснив кілька сейвів. "Гірники" без зайвого блиску втримали мінімальну перевагу – 1:0.

Колос – Шахтар: відео гола та огляд матчу 14 червня 2020:

blog_ava
Михайличенко зробив фінт вухами, "косарі, женці" і природний феномен Шабанова – гостра реакція соцмереж на Зоря – Динамо
10:57
5684
Теги
Колос Колос Колос - Шахтар Шахтар Шахтар Відеоновини УПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
52
хв
Реал Сосьєдад
23:00
Осасуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук