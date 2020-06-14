Розкішна гра голкіперів і суддівська помилка у відеоогляді матчу Колос – Шахтар – 0:1

Колос поступився Шахтарю (0:1) в рамках 26-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Колос – Шахтар на Футбол 24.

Команда Руслана Костишина дала гідний бій чемпіону України. Шахтар отримав не так багато можливостей для взяття воріт, та й сам Колос не засиджувався виключно в обороні. Головна подія першого тайму відбулася в компенсований час – голкіпер ковалівців Волинець збив Мораєса у власному штрафному майданчику, хоча дотик до м'яча також був. Про можливий пенальті говорити не довелося, оскільки арбітр помилково зафіксував офсайд ще до зіткнення.

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Друга половина розпочалася з провалу оборони Колоса, і Мораєс таки відкрив рахунок. Хлопці Костишина пішли в атаку зі ще більшими силами, змусивши Трубіна показати свою майстерність. Молодий кіпер Шахтаря вирішив не відставати від Волинця і також здійснив кілька сейвів. "Гірники" без зайвого блиску втримали мінімальну перевагу – 1:0.

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