Минай у п'яти турах поспіль не знав перемог, тож на поєдинок з Колосом підопічні Василя Кобіна налаштувалися, як слід. Перший постріл по воротах ковалівців пройшов уже на 33-й секунді – це Книш перехопив м'яч на чужій половині та пробив метрів з 23-х в руки Кучеруку. Гості володіли м'ячем та постійно атакували, а господарі дебютний удар зуміли завдати аж на 9-й хвилині – та й той був неакцентованим. Зрештою, перевага гостей на 17-й хвилині вилилась у пенальті, який реалізував Нурієв – втім, вже на 19-й пасивний Колос зрівняв внаслідок подачі зі штрафного, яку замкнув Мілько. 1:1.

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На 22-й хвилині Смирний спробував вивести ковалівців вперед дальнім ударом в лівий нижній кут, але Каніболоцький впевнено спіймав м'яч. Через дві хвилини стався гольовий момент Миная: Гавриш у власному карному майданчику подарував м'яч Пиняшку, той переграти Кучерука не зміг, але на добиванні опинився Нурієв – втім, по воротах він не влучив.

Друга половина першого тайму виявилася динамічною, однак реально гострих епізодів майже не виникало. Можна згадати тільки удар Кравченка з відскоку з меж штрафного на 34-й хвилині, однак м'яч полетів на трибуни. Загалом, Колосу вдалося перехопити ініціативу й влаштувати кілька панічних ситуацій біля воріт гостей, однак дотиснути Минай не вдалося. На перерву команди пішли за нічийного рахунку.

На другий тайм Руслан Костишин випустив Ільїна та Данфа, а його підопічні пішли в атаку. Вже на 47-й хвилині Лисенко замикав подачу з кутового (вище воріт), на 53-й Меліченко ледь не зрізав у власні ворота простріл Кравченка, а на 54-й Данфа у штрафному скинув м'яч під удар Мільку – втім, Вадим пробив занадто слабко. Намагаючись посилити атаку, тренерський штаб господарів відправив у гру Селезньова з Ісаєнком, але на 61-й хвилині контрвипад Миная міг призвести до голу Нурієва – той класно обігрався з Книшом та завдав удару з меж карного майданчика, але Кучерук парирував.

Ще за хвилину гол Миная таки стався – це Шиндер головою з лінії воротарського замкнув подачу Саківа зі штрафного. Втім, Колос миттєво відігрався: Селезньов запустив передачу в карний майданчик на Ісаєнка, той п'яткою викотив пас на Данфа, а Мамаду ударом у дотик поцілив в лівий нижній кут – 2:2! Здавалося, що після цього піде заруба з атаками в обидві сторони, але середину другого тайму цілковито з'їли заміни (чотири штуки) та дрібні паузи. Команди стали нервувати, що вилилось у шість жовтих карток до 84-ї хвилини.

В ендшпілі зустрічі стало цікавіше. Колос пішов на фінальний штурм і став завантажувати м'яч у штрафний – було нервово, але нічого цікавішого за удар Гариша головою вище воріт господарі так і не створили. Минай же на 87-й хвилині міг вийти вперед внаслідок прострілу Нурієва під удар Кожанову – Денис запустив м'яч над поперечкою. На 90-й він же непогано пробивав з-за меж штрафного, але Кучерук впевнено парирував. Був також епізод з гіпотетичним влучанням у руку в штрафному ковалівців, але арбітри так нічого й не помітили. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.

Таким чином, Колос набрав 12 залікових балів і залишився на п'ятій позиції, порівнявшись очками з Десною. Минай, маючи в активі 5 пунктів, тримається на дванадцятій сходинці.

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