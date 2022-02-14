Півзахисники Євген Задоя та Мамаду Данфа розірвали контракти з Колосом за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сенегальський легіонер провів у Ковалівці два з половиною сезони, відігравши 15 матчів, в яких відзначився одним голом. Задоя захищав кольори Колоса з 2016 року. За цей час Євген зіграв 134 матчі, забив 10 голів.

Нагадаємо, на зимову перерву Колос пішов, перебуваючи на восьмому місці в турнірній таблиці УПЛ. За 18 турів ковалівці набрали 24 очки.

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