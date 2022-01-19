Гравці Колоса вперше зібрались у 2022 році на клубній базі, де проходитимуть медогляд та будуть тренуватись протягом наступних трьох днів, повідомляє офіційний сайт ковалівців.

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22 січня команда розпочне перший збір на території клубної бази. А вже 28-го Колос вилетить до Туреччини, де проведе другий етап підготовки до заключної частини сезону. Ковалівці проведуть за кордоном 3 тижні та зіграють за цей час 7 поєдинків.

Додамо, що Колос завершив першу частину сезону на 8 позиції, маючи в активі 24 очки.

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