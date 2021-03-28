Товариські матчі

Колос – Джуніорс – 3:0

Голи: Гавриш, Ільїн, Хльобас

Колос – Колос U-21 – 4:1

Голи: Сорокін (дубль), Лисенко, Антюх – Сенько

Колос розпочав тренувальний день спарингом із аматорським Джуніорс. Перемога вийшла простою – Гавриш та Ільїн оформили комфортну перевагу ще в першому таймі, а Хльобас добив суперника по перерві.

Минай мінімально поступився екс-команді Мілевського у дебютному матчі нового тренера

Пізніше ковалівці провели поєдинок між собою – першій команді, яка складалась із гравців, які не були задіяні або виходили на заміну у першій грі протистояв Колос U-21. Тут також все завершилось позитивно для команди Костишина – дубль Сорокіна та голи Лисенка та Антюха дозволили святкувати перемогу і в цій зустрічі. У молодіжної команди гол престижу забив Сенько.

Динамо Київ впевнено здолало Динамо Бухарест: голи Лєднєва та Клейтона, Луческу вірить у молодь, яка вершить розгром