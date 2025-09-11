Колос зіграв проти Влазнії (0:2) у кваліфікації до Ліги Європи. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга Європи УЄФА, 1-й відбірковий раунд

Влазнія (Албанія) – Колос (Україна) – 2:0

Голи: Доці, 14, Соломаха, 45 (аг.)

Колос розпочав єврокубкову кампанію з матчу проти Влазнії. Вже на 14 хвилині ковалівська команда пропустила гол – албанки виграли боротьбу в центрі поля і провели вдалу атаку. Ще до перерви господарки подвоїла перевагу. Після подачі кутового Соломаха зрізала у власні ворота.

По перерві Колос декілька разів проводив доволі непогані атаки, але ніяк не доходило до небезпечного удару. Албанки намагалися притримувати м'яч і не дозволяли українкам забити хоча б один гол. Гарний момент мала Вікторія Остапів, але її удар заблокували.

У підсумку Колос програв 0:2. Матч-відповідь відбудеться 17 вересня.

