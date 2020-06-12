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Колос продовжив контракти з двома гравцями – серед них екс-півзахисник Динамо

17:08 56 Читать на русском
Колос продовжив контракти з двома гравцями – серед них екс-півзахисник Динамо
Віталій Гавриш і Вадим Мілько / ФК Колос

Двоє лідерів ковалівського клубу ще на рік залишаться у таборі "хліборобів".

Одразу два футболісти Колоса продовжили угоди зі своїм клубом на рік, повідомляє офіційний сайт ковалівської команди.

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Підписи під новими контрактами поставили капітан команди Віталій Гавриш та екс-динамівець Вадим Мілько.

Нагадаємо, Гавриш перейшов у команду Руслана Костишина у 2016 році і за цей час зіграв 94 матчі, в яких забив 16 голів. Мілько приєднався до табору ковалівців у 2017-му і встиг провести 75 поєдинків і тричі вразити ворота суперника.

Колос після 25-ти турів УПЛ посідає шосту сходинку турнірної таблиці, набравши 26 очок. Свій наступний поєдинок команда проведе вже 14 червня проти лідера чемпіонату Шахтаря.

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