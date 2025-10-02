Колос продовжив контракт з лідером команди
Захисник Андрій Цуріков підписав нову угоду з ковалівським клубом.
Колос домовився про продовження співпраці з фулбеком Андрієм Цуріковим, повідомляє офіційний сайт клубу. Зазначається, що контракт з гравцем продовжено на "тривалий термін".
Футбол 24 стало відомо, що нова угода Цурікова з ковалівцями розрахована до літа 2027 року.
Нагадаємо, 32-річний оборонець приєднався до Колоса у серпні 2023 року. У поточному сезоні захисник провів за клуб 8 матчів, в яких забив 1 гол. Наразі Колос посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Костишина набрали 14 очок після семи турів чемпіонату.
