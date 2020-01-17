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Колос представив 5 новачків, серед яких два екс-гравці Динамо

08:52 3626 Читать на русском
Колос представив 5 новачків, серед яких два екс-гравці Динамо
Новачки Колоса / Сайт клубу

Колос офіційно презентував гравців, які приєдналися до клубу в зимове трансферне вікно.

Ковалівський клуб на своєму офіційному сайті відзвітував про підписання контрактів з п'ятьма новачками.

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Це – два колишні гравці Динамо Кирило Петров та Андрій Богданов, захисник Євгеній Єфремов з Оболонь-Бровара і хавбеки Владислав Соловейчик та Владислав Ємець. Усі новачки, окрім Ємця, підписали з Колосом повноцінні угоди, а 22-річний півзахисник виступатиме на правах оренди з луганської Зорі.

Нагадаємо, команда Руслана Костишина пішла на зимову перерву сьомою, відстаючи від верхньої шістки УПЛ всього на два пункти.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Колос Колос Євген Єфремов Євген Єфремов Владислав Ємець Владислав Ємець Владислав Соловейчик Владислав Соловейчик Андрій Богданов Андрій Богданов Кирило Петров Кирило Петров
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