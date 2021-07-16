Колос та Поділля провели контрольний поєдинок у рамках підготовки до нового сезону. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Поділля – Колос – 3:2

Голи: Воловик, ?, (пен.), 62, (пен.), гравець на перегляді, ? – Петров, ?, Нгамба, 90+2

Нереалізований пенальті: Нурієв, ? (Колос)

В першому таймі Воловик відкрив рахунок у першому таймі, але Петров до перерви вирівняв положення. Нурієв міг вивести ковалівців вперед, проте не зміг реалізувати пенальті.

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У другій половині Воловик знову вивів Поділля вперед, знову реалізувавши пенальті. Ближче до кінця зустрічі гравець на перегляді з третьої спроби заштовхав м'яч у ворота Колоса. Штурм на останніх хвилинах дозволив Колосу скоротити відставання завдяки зусиллям Нгамби.

Відзначимо, що Колос завершив передсезонну підготовку та готується до нового сезону, який розпочне матчем проти Вереса вже 24-го липня, початок о 17:00.

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