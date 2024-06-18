Гончаренко, Тотовицький і Мілько покинули Колос, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Роман Гончаренко покинув клуб через завершення контракту, Андрій Тотовицький повернувся після закінчення оренди, а багаторічний капітан ковалівців Вадим Мілько завершив свою спортивну кар'єру. Повідомляється, що в команді також будуть новачки, але до яких гравців проявляє інтерес клуб – невідомо.

До слова, Колос завершив сезон на 11-й сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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