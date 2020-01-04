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Колос попрощався з чотирма гравцями

06:30 610 Читать на русском
Колос попрощався з чотирма гравцями
Колос / ФК Колос

Українські клуби продовжують чистити свої ряди і готуватись до наступної частини сезону.

Колос припинив співпрацю одразу з чотирма гравцями, повідомляє офіційний сайт клубу. Зокрема, новий рік ковалівська команда розпочне без півзахисників Джемаля Кизилатеша та В’ячеслава Рябова, нападника Владислава Нехтія та захисника Владислава Охрончука. Колос попрощався з цими гравцями за обопільною згодою.

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Нагадаємо, на зимову перерву ковалівський клуб пішов на сьомій сходинці, набравши 22 очки. Від потрапляння у першу шістку команду відділяє всього два пункти. Лідирує у чемпіонаті України донецький Шахтар, який на 14 балів випереджає Динамо, що йде другим.

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Трансфери Колос Колос Джемаль Кизилатеш Джемаль Кизилатеш Владислав Нехтій Владислав Нехтій В’ячеслав Рябов В’ячеслав Рябов
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