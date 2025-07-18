Українські клуби продовжують підготовку до нового сезону, проводячи товариські матчі. Результати контрольних ігор та огляди — на "Футбол 24".

Товариські матчі

Колос – Полтава – 3:1

Голи: Демченко, 28 (пен.), Алефіренко, 39, Безручук, 79 – Веремієнко, 5

Кудрівка – Лівий Берег – 1:1

Голи: Вечурко, 90 – Шастал, 45

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Колос здобув впевнену перемогу над Полтавою. Вже на 5-й хвилині Веремієнко відкрив рахунок для Полтави, проте господарі швидко переломили хід зустрічі: Демченко реалізував пенальті на 28-й хвилині, а потім Алефіренко і Безручук довели справу до переконливої перемоги.

У другому поєдинку Кудрівка та Лівий Берег зіграли внічию. Шастал вивів гостей уперед на 45-й хвилині, але вже наприкінці матчу Вечурко зрівняв рахунок, встановивши остаточний результат.

Нагадаємо, що уже 1 серпня розпочнеться новий сезон УПЛ. В першому турі Колос поміряється силами з Кривбасом, Полтава зіграє з Рухом, а Кудрівка прийме Олександрію.

Натомість Лівий Берег, який за підсумками минулого розіграшу вилетів до Першої ліги, розпочне нову кампанію матчем проти Агробізнеса.

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