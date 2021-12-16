Віталій Гавриш ухвалив рішення попрощатись з професіональним футболом та спробувати себе у тренерському ремеслі, повідомляє Meta-ratings.

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Вже під час зимових зборів Колоса 35-річний екс-захисник допомагатиме наставнику ковалівців Ярославу Вишняку. Після 18-ти турів УПЛ Колос розташовується на 8-й сходинці.

У своїй кар'єрі Гавриш також встиг пограти за Десну, Сталь, донецький та запорізький Металурги, Олександрію, Говерлу та Зірку.

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