Оборонець збірної Білорусі Микола Золотов продовжить кар'єру у чемпіонаті України.

Захисник Колоса офіційно перейшов у грецьку Ларису

26-річний захисник перейшов у Колос на правах вільного агента, повідомляє у своєму Telegram-каналі білоруський журналіст Владислав Татур. Подробиці угоди не повідомляються.

Золотов – вихованець футбольного клубу Вітебськ, де й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. З 2013 по 2016 роки виступав за солігорський Шахтар, звідки знову повернувся у рідну команду.

Останнім клубом гравця був Урал, який він покинув 18 січня. У поточному сезоні провів за російську команду 9 поєдинків у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. За збірну Білорусі зіграв 7 матчів. Transfermarkt оцінює гравця в 500 тисяч євро.

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